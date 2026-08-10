"Скоро повернуся": Слава Дьомін відповів на звинувачення у "втечі" з України

Слава Дьомін має законні підстави для виїзду з України.

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Слава Дьомін має законні підстави для виїзду з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Дьомін

Коротко:

Слава Дьомін запевняє, що його військово-реєстраційні документи у порядку

Ведучий пояснив, на яких підставах покинув Україну

Український ведучий Слава Дьомін опинився в центрі обговорень після поїздки за кордон під час повномасштабної війни. Ведучий пояснив, на яких підставах покинув Україну, і відповів користувачам, які запідозрили його у спробі уникнути мобілізації.

Нещодавно Дьомін розповів в Instagram, що поїхав у відпустку, однак не став розкривати, де саме перебуває. Ведучий лише опублікував фотографію з автомобіля. Пізніше стало відомо, що він перебуває за межами України.

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Інформація швидко поширилася в соціальних мережах і викликала активне обговорення. Деякі користувачі припустили, що шоумен міг незаконно перетнути кордон. Інші прямо звинуватили його в намірі ухилитися від мобілізації.

На тлі критики Демін вирішив публічно прокоментувати ситуацію. Він заявив, що має законні підстави для виїзду з України і вже неодноразово перетинав кордон після початку повномасштабного вторгнення.

"Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за допомогою волонтерів, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Тікати з країни не збираюся. Скоро повернуся", - написав ведучий.

Демін також підкреслив, що його військово-реєстраційні документи в порядку, а право на перетин державного кордону оформлено законно. За його словами, раніше він уже виїжджав з країни, зокрема в рамках поїздок, пов’язаних із волонтерською діяльністю.

При цьому ведучий зізнався, що не вважає правильним публічно демонструвати закордонні поїздки в умовах війни.

"Не вважаю правильним показувати поїздки за кордон у такий час. Чорні окуляри та кепки не одягаю і не ховаюся", - зазначив Дьомін.

Таким чином, ведучий спростував припущення про спробу сховатися за кордоном і заявив, що має намір повернутися в Україну після завершення поїздки.

Фото: instagram.com/slavademin_official/

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Про особу: Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", куди до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений із Ксенією Міщенко. Пара прожила у шлюбі 13 років і розірвала стосунки у 2021 році. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм лінь йти до РАГСу й заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями й виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові, і в нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-який проступок, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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