"Скоро повернуся": Слава Дьомін відповів на звинувачення у "втечі" з України

Коротко:
- Слава Дьомін запевняє, що його військово-реєстраційні документи у порядку
- Ведучий пояснив, на яких підставах покинув Україну
Український ведучий Слава Дьомін опинився в центрі обговорень після поїздки за кордон під час повномасштабної війни. Ведучий пояснив, на яких підставах покинув Україну, і відповів користувачам, які запідозрили його у спробі уникнути мобілізації.
Нещодавно Дьомін розповів в Instagram, що поїхав у відпустку, однак не став розкривати, де саме перебуває. Ведучий лише опублікував фотографію з автомобіля. Пізніше стало відомо, що він перебуває за межами України.
Інформація швидко поширилася в соціальних мережах і викликала активне обговорення. Деякі користувачі припустили, що шоумен міг незаконно перетнути кордон. Інші прямо звинуватили його в намірі ухилитися від мобілізації.
На тлі критики Демін вирішив публічно прокоментувати ситуацію. Він заявив, що має законні підстави для виїзду з України і вже неодноразово перетинав кордон після початку повномасштабного вторгнення.
"Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за допомогою волонтерів, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Тікати з країни не збираюся. Скоро повернуся", - написав ведучий.
Демін також підкреслив, що його військово-реєстраційні документи в порядку, а право на перетин державного кордону оформлено законно. За його словами, раніше він уже виїжджав з країни, зокрема в рамках поїздок, пов’язаних із волонтерською діяльністю.
При цьому ведучий зізнався, що не вважає правильним публічно демонструвати закордонні поїздки в умовах війни.
"Не вважаю правильним показувати поїздки за кордон у такий час. Чорні окуляри та кепки не одягаю і не ховаюся", - зазначив Дьомін.
Таким чином, ведучий спростував припущення про спробу сховатися за кордоном і заявив, що має намір повернутися в Україну після завершення поїздки.
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Про особу: Слава Дьомін
Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", куди до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений із Ксенією Міщенко. Пара прожила у шлюбі 13 років і розірвала стосунки у 2021 році. Але офіційно розлучення вони не оформили.
Ведучий зізнався, що їм лінь йти до РАГСу й заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями й виховують спільного сина.
Слава Дьомін народився у Львові, і в нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-який проступок, а тепер він змушений платити їй аліменти.
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