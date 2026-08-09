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"Путін, здавайся": американський актор звернувся до диктатора після удару РФ по Одесі

Віталій Кірсанов
9 серпня 2026, 10:37
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Приводом для заяви артиста стала російська атака на футбольний стадіон "Чорноморець" в Одесі.
Ештон Катчер звернувся до диктатора після удару РФ по Одесі
Ештон Кутчер звернувся до диктатора після удару РФ по Одесі / колаж: Главред, фото: instagram.com/aplusk

Коротко:

  • Ештон Кутчер різко засудив удар по Одесі
  • Артист відомий своєю підтримкою України

Американський актор Ештон Катчер публічно відреагував на посилення російських ударів по Україні та звернувся безпосередньо до російського диктатора Володимира Путіна.

Приводом для заяви артиста стала російська атака на футбольний стадіон "Чорноморець" в Одесі. Кутчер різко засудив удар і заявив, що подібні дії можуть свідчити або про некомпетентність російського керівництва, або про його відчай.

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"Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: некомпетентність або відчай. Путін, ти програєш. Здавайся!" - написав Кутчер у соцмережі Х.

Кутчер відомий своєю підтримкою України. У 2014 році він заручився з актрисою українського походження Мілою Куніс, а 4 липня 2015 року пара офіційно одружилася. У подружжя двоє дітей - 11-річна донька Вайетт і 9-річний син Димитрій.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Кутчер і Куніс активно виступили на підтримку українців. У 2022 році подружжя організувало збір коштів і залучило близько 20 мільйонів доларів для допомоги людям, які постраждали від війни.

Актори окремо подякували понад 65 тисячам людей, які долучилися до збору коштів. За їхніми словами, спільні зусилля не здатні вирішити всі проблеми, проте можуть допомогти багатьом українським біженцям подолати наслідки війни з меншими труднощами.

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Про особу: Ештон Катчер

Ештон Кутчер - американський актор, продюсер, телеведучий та венчурний інвестор.

Народився 7 лютого 1978 року.

Став знаменитим завдяки ролі Майкла Келсо в ситкомі "Шоу 70-х". Світову популярність йому принесли ролі у фільмах "Ефект метелика", "Де моя тачка, чувак?", "Більше, ніж кохання", "Одного разу у Вегасі" та роль Стіва Джобса у біографічній драмі "Джобс: Імперія спокуси".

Був творцем, продюсером і ведучим культового реаліті-шоу розіграшів "Підстава" (Punk'd) на каналі MTV.

Є одним із найуспішніших інвесторів Голлівуду. Через свій фонд A-Grade Investments він на ранніх етапах вкладав гроші в такі стартапи, як Uber, Airbnb, Skype, Spotify та Pinterest, перетворивши мільйони доларів на мільярдний статок.

З 2005 по 2013 рік був одружений з актрисою Демі Мур. З 2015 року одружений з актрисою Мілою Куніс, з якою вони виховують двох дітей. Пара активно підтримує благодійні проєкти та соціальні стартапи.

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