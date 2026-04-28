"Хто ти взагалі": блогерка поскаржилася на Славу Дьоміна

Колишня учасниця шоу "Холостяк" поскаржилася на телеведучого Славу Дьоміна.

Ведуча поскаржилася на Славу Дьоміна

Що сказав Дьомін блогерці, за її словами

Що було потім

Одна з учасниць проекту "Холостяк" 13 сезону Ксенія Щербач, яка називає себе інтерв'юером нового покоління, поскаржилася на телеведучого Славу Деміна.

Про це вона розповіла в "ПВМ шоу".

За словами Щербач, на одному із заходів Демін підійшов до неї і почав ставити їй дещо грубі запитання. Так, Демін поцікавився її співпрацею з брендами і поставив під сумнів її роботу: "Який бренд? Ти знаєш, як це дорого? Хто ти взагалі, крім „Холостяка"?". Така манера спілкування, за словами ведучої, її обурила і вона лише відповіла: "У вас все?".

Крім того, дівчина додає, що Дьомін все ж ще раз зв’язався з нею через півроку.

"Він почав розповідати, що дивиться мої відео — вони дуже класні й професійні. За півроку — від „ніхто" до конкурентки. Непогано. Він сам сказав, що я "винувата", що зайшла на його територію і стала конкуренткою. Я сказала, що працюю на свою аудиторію. Не скажу, що злюся на нього, але дуже не люблю, коли люди поводяться зневажливо або ставляться з неповагою", — додала вона.

Про особу: Слава Дьомін Слава Дьомін — український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара прожила у шлюбі 13 років і розірвала стосунки у 2021 році. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАГСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові і мав важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-який проступок, а тепер він змушений платити їй аліменти.

