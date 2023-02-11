Помер легендарний оскароносний режисер

У лондонській лікарні Черінг-Крос після нетривалої хвороби помер відомий британський кінорежисер Х'ю Хадсон.

Х'ю Хадсон / колаж фото Anna Gorin / flickr.com і скріншот з відео

У лондонському госпіталі Черінг-Крос після недовгої хвороби у віці 86 років помер відомий британський кінорежисер Х'ю Хадсон. Про це повідомляє видання Guardian.

Хадсон прославився зі своїм, по суті, першим великим фільмом − "Вогняні колісниці", який вийшов в прокат в 1981 році. Спортивна драма про двох британських бігунів, які змагалися на Олімпіаді в Парижі в 1924 році, підкорила критиків і глядачів.

Фільм отримав чотири премії "Оскар", в тому числі як кращий фільм року, премію "Золотий глобус" і британську премію BAFTA. А заголовна тема фільму, яку написав відомий композитор Вангеліс, з тих пір увійшла в пантеон безсмертних кінематографічних мелодій.

Великий успіх супроводжував також наступного фільму Хадсона "Грейстоук: Легенда про Тарзана, повелителя мавп" (екранізація легендарних романів Едгара Райса Берроуза). Він вийшов в 1984 році і головну роль в ньому виконав Крістофер Ламберт.

Свій останній фільм режисер зняв в 2016 році - в драмі "Альтаміра" головні ролі виконали Антоніо Бандерас і Руперт Еверетт.

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