Помер легендарний український режисер

Геннадій Тарасуль / facebook.com/nsku.od.ua

8 лютого помер видатний український режисер Геннадій Тарасуль. Легенди українського кінематографа не стало у віці 87 років.

Про це повідомили на сторінці Одеського відділення НСКУ в Facebook, але причину смерті і дату прощання з ним не розголошували.

"Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди - "Легенда Одеської кіностудії", яку вручали тим, хто присвятив життя створенню і зміцненню слави Чорноморського Голлівуду", – написали в некролозі представники Одеського відділення НСКУ.

Біографія Геннадія Тарасуля

Український режисер народився 20 січня 1935 року в родині військового. У 1959 році він закінчив Одеський політехнічний інститут.

Трасуль завжди мріяв про кінематограф, його мрії судилося збутися. Після інституту він пішов працювати на Одеську кіностудію в якості режисера і сценариста.

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Його дебют відбувся зі спільної роботи з Кірою Муратовою. Він виступив в якості другого режисера.

Також Геннадій Львович був режисером кінокартин Випадок зі слідчої практики, Валерка, Ремка +..., Довгі дроти, Фантазії Веснухіна.

У 1988 році Тарасуль придумав і втілив у життя ідею створення глядацького центру МКФ Золотий Дюк.

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