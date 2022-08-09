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Прокляття Траволти: померла кінокохана актора - головна героїня Бріоліну Олівія Ньютон-Джон

9 серпня 2022, 02:47

Артистка 30 років боролася з важкою недугою.

Олівія Ньютон-Джон
Олівія Ньютон-Джон померла - зірка фільму Бріолін хворіла на рак / pixabay.com, instagram.com/therealonj

Дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторка, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на голлівудській Алеї Слави, померла 8 серпня 2022 року у віці 73 років.

Про це повідомив її чоловік, Джон Істерлінг, на сторінці артистки в Instagram. "Дама Олівія Ньютон-Джон (73 роки) мирно померла сьогодні вранці на своєму ранчо в Південній Каліфорнії в оточенні сім'ї та друзів. Ми просимо всіх поважати приватне життя сім'ї в цей дуже важкий час", - написав вдівець.

Причиною смерті Ньютон-Джон називають рак грудей, з яким вона боролася з 1992 року. Примітно, що від цієї ж хвороби померли дві дружини голлівудського актора Джона Траволти, який був партнером Олівії у фільмі Бріолін. Там вони грали пару закоханих школярів.

Крім гучного Бріоліна, Олівія Ньютон-Джон знялася в 14 фільмах, випустила 29 музичних альбомів, а також отримала звання офіцера Ордена Британської імперії і звання Дами з рук королеви Єлизавети II в 1979 році.

Раніше повідомлялося, що 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор мюзиклу вечора на хуторі поблизу Диканьки Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року померла Івана Трамп - перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель.

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