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Помер Жан-Люк Годар - французький режисер і революціонер у кіномистецтві

13 вересня 2022, 12:03

Режисер Безтямного П'єро та Жити своїм життям пішов у небуття на 92-му році, до останніх днів залишившись вірним принципам Нової хвилі.

Помер Жан-Люк Годар
Помер Жан-Люк Годар / imdb.com, pixabay.com

13 вересня 2022 помер франко-швейцарський кінорежисер, кінокритик, актор і один з найяскравіших представників французької Нової хвилі в кінематографі Жан-Люк Годар.

Про смерть артиста повідомляє французьке видання Liberation. У 2021 році Годар пішов з кіно, а рік по тому - з життя. В якості спадщини він залишив після себе близько 130 кіноробіт, за які в 2011 році отримав Почесний Оскар "За внесок у розвиток кінематографа".

Найвідомішими кінороботами Годара вважаються фільми На останньому подиху (1960), Безтямний П'єро (1965), Жити своїм життям (1962), Банда аутсайдерів (1964), Вікенд (1967) і Співчуття до диявола (Один плюс один; 1968).

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"Ми увірвалися в кіно, як печерні люди в Версаль Людовика XV", - так описав свою творчість та її вплив на формування сучасного кінематографа сам режисер.

Посилання були одним з улюблених кіноприймів в роботах Годара. Радикальні погляди режисера на політику, релігію і гострі соціальні питання говорили з глядачем через алюзії і символізм на екрані.

Раніше повідомлялося, що Дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторка, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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