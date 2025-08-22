Рус
Скільки коштує піджак Олени Зеленської - перша леді підкорила своїм виглядом

Еліна Чигис
22 серпня 2025, 11:16
30
Олена Зеленська вразила своїм стильним образом.
Олена Зеленська
Олена Зеленська - стиль / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Коротко:

  • Олена Зеленська показала новий образ
  • Яка деталь підкорила

Перша леді України Олена Зеленська завжди одягнена доречно і стильно. На церемонії вручення державної нагороди "Національна легенда України" вона поєднала у своєму образі тренди з етнічними мотивами.

Як стало відомо із соцмереж першої леді, родзинкою в образі став світлий піджак від українського бренду Gaptuvalnya, вартість якого становить 26750 гривень.

Піджак Зеленська доповнила улюбленими чорними штанами-палаццо, білою сорочкою та легкою укладкою.

Піджак Олени Зеленської
Піджак Олени Зеленської / фото: скрін gaptuvalnya.com/

Зазначимо, що нагороди "Національна легенда України" від Володимира Зеленського 20 серпня отримали Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Семенков і Святослав Вакарчук. Зокрема, нагородами була удостоєна команда СБУ, яка втілила в життя операцію "Павутина".

Образ Олени Зеленської
Образ Олени Зеленської / фото: скрін t.me, Олена Зеленська

Олена Зеленська - останні новини по темі

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Зеленська

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Зеленська новини шоу бізнесу
