Скільки коштує піджак Олени Зеленської - перша леді підкорила своїм виглядом

Перша леді України Олена Зеленська завжди одягнена доречно і стильно. На церемонії вручення державної нагороди "Національна легенда України" вона поєднала у своєму образі тренди з етнічними мотивами.
Як стало відомо із соцмереж першої леді, родзинкою в образі став світлий піджак від українського бренду Gaptuvalnya, вартість якого становить 26750 гривень.
Піджак Зеленська доповнила улюбленими чорними штанами-палаццо, білою сорочкою та легкою укладкою.
Зазначимо, що нагороди "Національна легенда України" від Володимира Зеленського 20 серпня отримали Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Семенков і Святослав Вакарчук. Зокрема, нагородами була удостоєна команда СБУ, яка втілила в життя операцію "Павутина".
Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
Про персону: Олена Зеленська
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
