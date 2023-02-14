"Скільки потрібно знищених життів": соліст О. Торвальд вилаяв українських фанатів Інстасамки

Рок-музикант Женя Галич, який зараз захищає Україну на фронт зі зброєю в руках, жорстко розкритикував українських фанатів Росіянки Інстасамки.

Євген Галич / колаж фото УНІАН та Instagram

Відомий український рок-музикант Женя Галич - соліст колективу O. Torvald, який зараз воює з російськими оккупантами, дуже жорстко прокоментував новина про те, що російська псевдопівиця і блогер Інстасамка (Дар'я Зотєєва) як і раніше популярна серед українських слухачів.

Галич вирішив виплеснути свою лють після того, як стало відомо, що Інстасамка пожертвувала на потреби російських окупантів 900 тисяч рублів (приблизно 450 тисяч грн). Справа в тому, що Зотєєва отримує більшу частину своїх доходів не від продажів квитків на концерти, а кількості прослуховувань її треків на різноманітних стрімінгових платформах (в тому числі і в Україні).

"Ну, що ви, підлітки? Наслухалися? У кого з вас батько, брат, хлопець на фронті? Розкажіть їм про "музику поза політикою". Це "Топ альбомів в Україні"? Реально? Як. Скільки потрібно зруйнованих міст, загиблих українців, знищених життів, щоб дійшло до кожного? Або музика все ще поза політикою? Ось, чорт візьми, ваші прослуховування і перші місця. Будете слухати-візуалізуйте?", - гнівно написав музикант.

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І для більшої переконливості він виклав в Stories фотографії зруйнованих російськими окупантами українських міст.

Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

В інтерв'ю проекту "Говорячі голови" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

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