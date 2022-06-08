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Іван Дорн розповів, з ким у Росії зберіг спілкування, незважаючи на війну

8 червня 2022, 21:48

Співак розповів свою теорію про "поганих росіян".

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Іван Дорн розповів, з ким з Росії спілкується / instagram.com/dorn_ivan

Український співак Іван Дорн в інтерв'ю для шоу Говорящие головы відповів на два питання, які часто задають вітчизняним знаменитостям: чи існують "хороші росіяни" і чи залишилися зв'язки в країні-агресорі?

"Стицамен" чесно відповів, що не вважає поголовно всіх людей, які живуть в Росії, негідниками. Він упевнений - там ще залишилися розумні люди. Вони не в більшості через пропаганду і відсутність опозиційного лідера, який міг би їх згуртувати.

"Вони ж усіх опозиціонерів посадили, отруїли, "виправили". У них же немає лідера, який скаже: "Давайте зберемося і дамо джазу". А цієї імпровізації не відбудеться. Російська влада зробила все, щоб не було цього лідера", - каже Дорн.

Він також розповів, що на "тій стороні" у нього практично не залишилося близьких, з якими він підтримує зв'язок. В основному він по телефону час від часу говорить з тими, хто розуміє весь жах, на який Путін прирік Україну і свою країну, але розгублений, і не розуміє, як з цим жити далі.

До таких Дорн відносить свою стилістку, яку називає близьким другом: "Напевно, тільки зідзвонювався кілька разів зі своєю стилісткою. Вона підтримує Україну і намагається зрозуміти, як бути особисто їй надалі. Може ще кілька дзвінків було. Переважно з тими, хто розгублений і не розуміє, що відбувається з боку влади і російських рухів. Вони не розуміють, як діяти, як протидіяти, їхати чи не їхати".

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Раніше американський письменник-фантаст Джордж Мартін висловився проти війни в Україні. При цьому він зробив суперечливе зауваження про росіян і правлячу верхівку Кремля.

Також Главред писав, що фінський актор Віллі Хаапасало, відомий широкій публіці завдяки ролі у фільмі Особливості національного полювання, вирішив закрити "російський ресторан" у Гельсінкі на знак солідарності з Україною.

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