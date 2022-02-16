Положинський підписав контракт із ЗСУ, а Тополя вступив до лав тероборони

Положинський і Тополя вступили до лав ЗСУ / Колаж Reuters, Facebook

Колишній лідер гурту Тартак Олександр Положинський підписав контракт зі Збройними силами України, а група Антитіла на чолі з фронтменом Тарасом Тополею вступає до лав територіальної оборони ЗСУ.

Як написав Положинський на своїй сторінці у Facebook, він повинен був підписати контракт набагато раніше, але захворів, тому цей крок відкладався. Тепер музикант - у резерві ЗСУ.

"Це повинно було відбутися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - поділився Положинський.

Сашко Положинський - тепер у резерві ЗСУ / Фото facebook.com/sashko.polozhinsky

Теп часом українська група Антитіла вступає до лав територіальної оборони ЗСУ. Про це Тарас Тополя повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наша "паніка" виглядає так - Антитіла вирішили приєднатися до територіальної оборони ЗС України. Вже 8-й рік наша мета - це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну", – повідомив лідер групи Антитіла.

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"Майте на увазі, що територіальна оборона готова до опору – жодної паніки, лише впевненість у тому, що все буде Україна. Слава Україні", - додав Тополя.

Також музикант закликав українців ставати на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі.

Музикант пообіцяв опублікувати серію відео, щоби кожен, хто вирішив вступити до лав тероборони, міг зробити це максимально зручно.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський закликав владу всіх рівнів приєднатися до боротьби з ворогом у формуванні сил територіальної оборони.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сили тероборони сформовані на 70%. Також він додав, що в Україні формується перша черга сил тероборони в умовах мирного часу. У зв'язку з цим , чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч. Зокрема, 10 тисяч - сили тероборони і одна тисяча - сили спецоперацій.

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