"З величезним жалем": Вєрку Сердючку та команду не випустили з України

Данилко та його представники прокоментували ситуацію.

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Заборона Мінкульту на виїзд - Сердючку і бенд не випустили з України / колаж: Главред, фото: instagram.com/serduchka_band, instagram.com/v_serduchka

Коротко:

Данилко заявив про перенесення березневих концертів у Європі

Артиста і його творчу команду не випустили з країни у зв'язку із забороною Мінкульту

Наприкінці лютого Мінкульт оголосив, що з 3 березня тимчасово припинено видачу дозволів на виїзд з України для журналістів і діячів мистецтва. У зв'язку з цим Андрій Данилко та його бенд не можуть залишити країну для березневого концертного туру Європою.

Повідомлення про це з'явилося в блозі артиста в Instagram. Творча команда завчасно подала документи до відповідних структур, однак "листа сприяння" так і не отримала. Тому артист оголосив про перенесення концертів на невизначений термін.

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"Тримаймося разом у ці непрості часи! Слава Україні!" - прокоментував цю ситуацію Андрій Данилко.

Заборона Мінкульту на виїзд - Сердючку і бенд не випустили з України / instagram.com/v_serduchka

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