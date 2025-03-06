"З величезним жалем": Вєрку Сердючку та команду не випустили з України

Коротко:
- Данилко заявив про перенесення березневих концертів у Європі
- Артиста і його творчу команду не випустили з країни у зв'язку із забороною Мінкульту
Наприкінці лютого Мінкульт оголосив, що з 3 березня тимчасово припинено видачу дозволів на виїзд з України для журналістів і діячів мистецтва. У зв'язку з цим Андрій Данилко та його бенд не можуть залишити країну для березневого концертного туру Європою.
Повідомлення про це з'явилося в блозі артиста в Instagram. Творча команда завчасно подала документи до відповідних структур, однак "листа сприяння" так і не отримала. Тому артист оголосив про перенесення концертів на невизначений термін.
"Тримаймося разом у ці непрості часи! Слава Україні!" - прокоментував цю ситуацію Андрій Данилко.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська акторка Анна Кошмал на останніх термінах вагітності перенесла серйозну вірусну інфекцію з ускладненнями на легені та горло.
Також молодший син Віталія Кличка, баскетболіст збірної України Максим-Олександр Кличко, розповів, як реагує на порівняння з батьком у питаннях спортивної кар'єри.
Читайте також:
- Олександра Кучеренко вперше вийшла на зв'язок після новин про розлучення з Комаровим
- "Розлучення пішло на користь": Настя Каменських розповіла про свій настрій
- "Хотіли посадити на ланцюг у РФ": Гарік Кричевський розповів про українського співака
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред