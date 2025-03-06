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"Хотіли посадити на ланцюг у РФ": Гарік Кричевський розповів про українського співака

Олена Кюпелі
6 березня 2025, 12:57
167
Гарік Кричевський розповів про свого друга В'ячеслава Хурсенка.
Кричевський розповів про В'ячеслава Хурсенка
Кричевський розповів про В'ячеслава Хурсенка / Колаж Главред, фото артиста

Коротко:

  • Що хотів від українського автора продюсер із Москви
  • Що відповів артист

Український співак і виконавець Гарік Кричевський розповів про свого друга, композитора і автора пісень В'ячеслава Хурсенка, який помер від ускладнень хронічного захворювання.

Як розповів він в інтерв'ю Главред, співак Хурсенко був неймовірно талановитим і за ним навіть приїжджав продюсер із Москви.

"Він для мене був, і є, напевно, у першій трійці. Може, у п'ятірці українських виконавців. І я був його фанатом, і я допомагав йому, брав його в концерти свої, коли була зйомка якась. Знайомив із продюсерами. Навіть був момент, ще задовго до проблем, коли приїжджав один продюсер із Москви і хотів Славу забрати в Москву", - розповідає Кричевський про В'ячеслава Хурсенка.

Кричевський також додає, що в артиста були хіти, які дійшли до продюсера з РФ. "Який пізніше був продюсером, не хочу говорити кого. Цей продюсер приїжджав, і він хотів Славіка забрати. Щоб зробити дуже крутий проєкт. Ну, Славік послухав його, послухав і сказав "Ні", - ділиться він.

"Пам'ятаю, він сказав: "Вони хочуть мене посадити на ланцюг. А він був дуже волелюбною людиною. Ці всі контракти - це все було не для нього. Дуже творча, дуже талановита людина. Мені здається, що просто не вистачило часу, Якби він залишився з нами, то зараз би в нього був зовсім інший рівень популярності", - додає Кричевський.

Повне інтерв'ю читайте тут

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що український виконавець Гарік Кричевський зважився перекласти свій, напевно, найголовніший хіт "Кияночка" українською мовою. Про це повідомив поет Євген Рибчинський.

Гарік Кричевський також показав рідкісне фото сина Дані, який продовжує сімейну традицію, і теж навчається на медика, як і його старша сестра, батько і бабуся з дідусем по батьківській лінії. У коментарях шанувальники не оминули увагою зовнішню привабливість майбутнього лікаря.

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