Ускладнення: вагітна Анна Кошмал розповіла, як серйозно захворіла

Ви дізнаєтеся:
- Чим перехворіла Анна Кошмал
- Які ускладнення вона перенесла
Українська акторка Анна Кошмал, яка з дня на день стане мамою вдруге, зникла із соціальних мереж і поскаржилася на те, як серйозно захворіла.
Як написала зірка на своїй сторінці в Instagram, вона не просто зникла із соціальних мереж, а сильно захворіла на вірусну інфекцію. Актриса виклала ролик, як займається йогою з уже дуже великим животом.
За словами Кошмал, вірусне захворювання дало ускладнення на легені і на горло. "З малюком домовилися, що почекає, поки я відновлюся і наберуся сил", - написала зірка.
Вона також розповіла про стан свого старшого сина Михайла. За словами мами, її синок перехворів без ускладнень, але вірус продовжує мучити хлопчика.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".
А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.
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Хто така Анна Кошмал?
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.
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