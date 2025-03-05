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Ускладнення: вагітна Анна Кошмал розповіла, як серйозно захворіла

Олена Кюпелі
5 березня 2025, 21:23
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Анна Кошмал на останньому терміні вагітності перенесла вірусну інфекцію.
Анна Кошмал розповіла, як її замучив вірус
Анна Кошмал розповіла, як її замучив вірус / Колаж Главред, фото Instagram/smorkovkina

Ви дізнаєтеся:

  • Чим перехворіла Анна Кошмал
  • Які ускладнення вона перенесла

Українська акторка Анна Кошмал, яка з дня на день стане мамою вдруге, зникла із соціальних мереж і поскаржилася на те, як серйозно захворіла.

Як написала зірка на своїй сторінці в Instagram, вона не просто зникла із соціальних мереж, а сильно захворіла на вірусну інфекцію. Актриса виклала ролик, як займається йогою з уже дуже великим животом.

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За словами Кошмал, вірусне захворювання дало ускладнення на легені і на горло. "З малюком домовилися, що почекає, поки я відновлюся і наберуся сил", - написала зірка.

Вона також розповіла про стан свого старшого сина Михайла. За словами мами, її синок перехворів без ускладнень, але вірус продовжує мучити хлопчика.

Анна Кошмал тримається молодцем
Анна Кошмал тримається молодцем / Фото Instagram/smorkovkina

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анна Кошмал зізналася, що публікує фото з чоловіком тільки після його дозволу. І, можливо, секрет їхнього міцного шлюбу в "відокремленості від зовнішнього світу".

А також раніше Кошмал кардинально змінила імідж - артистка показалася з рудим волоссям. Нова зачіска була їй дуже пасує, але, за словами Анни, чоловік не одразу впізнав її.

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Хто така Анна Кошмал?

Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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