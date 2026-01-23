Рус
"Йому 60, це відчувається": дружина Павлика відверто заговорила про шлюб з артистом

Христина Трохимчук
23 січня 2026, 05:45
532
Катерина Репяхова відповіла на запитання шанувальників.
Катя Репяхова, Віктор Павлік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Репяхова відверто розповіла про шлюб з Віктором Павликом
  • Чи змінилося їхнє особисте життя за роки стосунків

Дружина легендарного українського співака Віктора Павлика відповіла на запитання підписників про її шлюб. Катерина Репяхова розповіла в Instagram, чи заважає парі різниця у віці.

Блогерка зізналася, що з часом відчула деякі нюанси віку чоловіка. Між Катериною і Віктором різниця в 28 років, і з часом вона стала більш відчутною. Репяхова познайомилася з майбутнім чоловіком, коли йому було 50 років, і він відчував себе молодим і повним сил.

Яка різниця у віці Віктора Павліка з дружиною
Яка різниця у віці Віктора Павлика з дружиною / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"Що стосується віку, мене це ніколи не бентежило. Я ніколи не відчувала вік взагалі — вірте, хочете — ні. Коли ми познайомилися, Франковичу було 50 років. І звичайно, якщо йому сьогодні 60 років, то різниця вже трохи є. Коли вже зараз йому 60, це відчувається. Тоді, коли було 50 — це чоловік у розквіті років", — прокоментувала вона питання підписника.

Також Катерина зізналася, що була в тривалих стосунках до зустрічі з артистом. Пара була разом 5 років, але розійшлася через те, що почуття вичерпалися.

Віктор Павлік, Катя Репяхова
Віктор Павлик з дружиною / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"Стосунки тривали п'ять років. Вважаю, що для такого молодого віку — це досить тривалий термін", — розкрила Репяхова.

Віктор Павлік
Віктор Павлік / інфографіка: Главред

Про особу: Віктор Павлик

Ві́ктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер групи "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віктор Павлик новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

