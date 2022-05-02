Російський актор-путініст розповів про дружбу з Хливнюком: "Вступив в цю божевільну тероборону"

Антон Шагін розповів про дружбу з Андрієм Хливнюком , яка закінчилася через війну / Колаж

Російський актор, відомий за головною роллю у фільмі Стиляги, Антон Шагін відкрито схвалює військове вторгнення рф в Україну і криваву політику путіна. При цьому артист щиро не розуміє, чому зіпсувалася його багаторічна дружба з українським музикантом, лідером групи Бумбокс Андрієм Хливнюком.

"Ми дійсно з ним дуже добре спілкувалися... Ми раніше з ним по Києву разом гуляли багато, пили пиво, читали вірші один одному. Я до нього прилітав на концерти в різні міста", - згадувати Шагін.

Потім, після подій 2014-го року в Україні, актор продовжував купатися в ласці тирана-президента рф, отримувати нагороди, що розсердило його українського товариша: "Я отримав Державну премію з рук володимира володимировича путіна. І про це дізнався мій близький на той момент товариш з Києва. Він написав мені в WhatsApp: "Що відбувається?" А я написав у відповідь: "А в чому проблема, брат?"... Я завжди відстоював відкрито свою позицію. Потім наші відносини почали псуватися. У 2017 році він остаточно розірвав наше спілкування".

Незважаючи на те, що з того моменту пройшло вже п'ять років, Шагін так і не зрозумів, чому ж спілкування припинилося. Він все ще здивований, що Хливнюк вступив в територіальну оборону і збирає гроші для українських волонтерських організацій.

"У зв'язку з тим, що він вступив в цю божевільну тероборону і постить свої якісь божевільні справи... Місяць тому, коли ще був Instagram, я був на нього підписаний, хоча він від мене давно відписався. А я зберігав вогник надії, що у нього прокинеться розсудливість. Але це було марно, бо він вже відправляв зі своїх концертів гроші на підтримку різних формувань, очевидно, нацистських... Думаю, що він не змінить свою думку, він не почує", - розповідає актор-путініст з подивом.

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