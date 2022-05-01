Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

Співачка ніяк не відреагувала на вторгнення Росії в Україну.
Уродженка українського Ужгорода, співачка Єлизавета Іванців, більш відома під псевдонімом Йолка, розважає росіян у Сочі.
Там зірка виконала кілька власних хітів перед натовпом росіян.
Захід відбувся 30 квітня ввечері і був приурочений до святкування корпоративу місцевої Автокомпанії, повідомили у Telegram-каналі "Боже, яке к*нчене".
На опублікованих кадрах видно, що виконавиця вибрала дві свої культові пісні – "Прованс" і "на великій повітряній кулі". Цікаво, що артистку зняли саме в той момент, коли вона співала: "Завтра о 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку".
читайте також"Людина повірила, що вона - Месія": Андрій Данилко розповів, чому Путін розв'язав війну в УкраїніНа це автор Telegram-каналу, український комік і ведучий Олексій Дурнєв додав, що Ялинці варто придумати нове місце для того, щоб присісти, адже в Борисполі її відтепер ніхто не чекає.
Примітно, що з початку повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією в Україні, Ялинка зайняла "мовчазну" позицію, залишившись жити і працювати в Росії, підтримуючи цим криваву політику Кремля.
Зазначимо, що українські виконавці Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні, а також Віра Брежнєва, Валерій Меладзе, Артур Пирожков, який народився в Донецьку і також мовчить про звірства російської армії в Україні, виступлять для глядачів з РФ на популярному турецькому курорті в Белеку.
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