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"Батько розстріляний, а вона думає, що поїхав": Хливнюк розповів сумну історію п'ятирічної дівчинки

10 квітня 2022, 03:11

Велика трагедія маленької дитини зворушила артиста до глибини душі.

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Андрій Хливнюк розповів історію дівчинки, батька якої розстріляли рашисти / instagram.com/andriihorolski

Лідер групи Бумбокс Андрій Хливнюк, зараз служить в Територіальній Обороні, і на своїй сторінці в Instagram ділиться з шанувальниками військовими історіями.

Так, нещодавно він записав відеоролик, в якому, ледь стримуючи емоції, розповів історію про маленьку дівчинку, батька якої вбили окупанти. П'ятирічна дівчинка розповідала, як зустріне тата, ще не знаючи, що її тато ніколи не повернеться.

Хливнюк зустрів дівчинку та її маму, коли розвозив гуманітарну допомогу постраждалим від рашистів українцям.

"З розмови з п'ятирічною дівчинкою і її мамою під час доставки гуманітарних вантажів, в основному ліків, їжі, води, соняшникової олії, в зону бойових дій: батько розстріляний, а дитина думає, що він поїхав. "Ось тобі, дівчинка, кіндер-сюрприз, як тебе звуть? О, кіндер-сюрприз! Тато зараз повернеться і привезе мені цілу купу кіндер-сюрпризів",- переказав розмову з дівчинкою музикант.

А потім додав: "Будьте ви прокляті зі своїм "русским миром", і зі своєю "денацифікацією".

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Раніше українська модель і телеведуча Катя Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі - так він привітав її з 8 березня.

Інші новини:

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