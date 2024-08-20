Російський актор-окупант став 200-им у Курській області

Російські ЗМІ повідомили про смерть російського актора, окупанта - Євгена Шишова.
Як повідомляє пропагандистський російський ресурс Стархіт, 42-річний актор отримав поранення, несумісні з життям. Свій останній пост у соцмережі Шишов опублікував ще 31 липня, де повідомляв, що в нього все добре. "Усім джамбо. Гарного дня! І чудового настрою", - писав актор.
Шишовов зіграв 19 ролей у кіно. Здебільшого він грав епізодичні ролі і засвітився в таких проектах, як "Невський. Розплата за справедливість", "Морські дияволи. Далекі рубежі", "Умовний мент" та інших.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Тим часом, смерть артиста поки що не підтвердила його власна дружина. Вона чекає на офіційне повідомлення від терористичної влади.
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Нагадаємо, раніше політичний діяч Арсеній Яценюк поділився трагічною для своєї родини новиною. У блозі у Facebook він повідомив, що з життя пішла його старша сестра Аліна.
Також стало відомо, що британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину, популярну співачку Вікторію Віру Бліт, на віллі в Туреччині. Трагедія сталася на ґрунті ревнощів.
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