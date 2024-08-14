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Страждала на страшну хворобу: померла сестра Арсенія Яценюка

Анна Підгорна
14 серпня 2024, 21:52
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Ексміністр уперше заговорив про страшний діагноз Аліни.
Арсеній Яценюк із сестрою
Арсеній Яценюк новини - сестра Арсенія Яценюка померла від раку / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Сьогодні український політичний діяч Арсеній Яценюк поділився трагічною для своєї родини новиною. У блозі у Facebook він повідомив, що з життя пішла його старша сестра Аліна.

Політик не став приховувати причину її смерті. Аліна Яценюк програла боротьбу з онкологією - жінка боролася за своє життя цілих 6 років.

"Моя рідна, дорога, любима, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ. Вона достойно прожила свої 56 років і останні шість із них билася проти жахливого раку. Не здавалась до останньої хвилини. Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро. Царство Небесне!" - написав Яценюк.

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Політик також зазначив, що у покійної сестри залишилася сім'я: тепер без мами двоє дітей - Уляна та Джеймс.

Арсеній Яценюк із сестрою
Арсеній Яценюк новини - сестра Арсенія Яценюка померла від раку / facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Хто такий Арсеній Яценюк?

Арсеній Яценюк - український політичний і державний діяч. Обіймав посади міністра економіки в 2005-2006 роках і міністра закордонних справ у 2007. У 2007-2008 роках був головою Верховної ради України, у 2014-2016 роках - прем'єр-міністром України, повідомляє Вікіпедія.

Останні зіркові новини:

Раніше український публіцист і громадський діяч Віталій Капранов назвав винного у смерті свого брата-близнюка Дмитра, який помер у квітні у віці 56 років.

Також стало відомо, що британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину, популярну співачку Вікторію Віру Бліт, на віллі в Туреччині. Трагедія сталася на ґрунті ревнощів.

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