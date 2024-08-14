Страждала на страшну хворобу: померла сестра Арсенія Яценюка

Сьогодні український політичний діяч Арсеній Яценюк поділився трагічною для своєї родини новиною. У блозі у Facebook він повідомив, що з життя пішла його старша сестра Аліна.
Політик не став приховувати причину її смерті. Аліна Яценюк програла боротьбу з онкологією - жінка боролася за своє життя цілих 6 років.
"Моя рідна, дорога, любима, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ. Вона достойно прожила свої 56 років і останні шість із них билася проти жахливого раку. Не здавалась до останньої хвилини. Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро. Царство Небесне!" - написав Яценюк.
Політик також зазначив, що у покійної сестри залишилася сім'я: тепер без мами двоє дітей - Уляна та Джеймс.
Хто такий Арсеній Яценюк?
Арсеній Яценюк - український політичний і державний діяч. Обіймав посади міністра економіки в 2005-2006 роках і міністра закордонних справ у 2007. У 2007-2008 роках був головою Верховної ради України, у 2014-2016 роках - прем'єр-міністром України, повідомляє Вікіпедія.
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