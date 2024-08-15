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Лоліта Мілявська вийшла на сцену без штанів

Олена Кюпелі
15 серпня 2024, 14:38
571
Лоліта Мілявська не набралася досвіду після голої вечірки.
Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська здивувала новим образом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка публічно підтримує незаконне страшне вторгнення РФ в Україну, кілька місяців не виступала на сцені після участі в "голій" вечірці Насті Івлєєвої.

Тим часом, співачку життя нічому не вчить і вона знову вийшла на сцену в "голому" образі.

Як пише пропагандистське видання 7 Днів, путіністка виступала разом із колективом у Калінінградській області. Там, частину концерту вона провела без нижньої частини одягу: на ній не було ні спідниці, ні штанів.

відео дня
Лоліта Мілявська вийшла на сцену без штанів
Співачка без штанів / Фото 7 дней

Раніше в диктаторській Росії вже обговорювалася можливість випускати на сцену тільки тих артистів, які дотримуються дрес-коду. Тоді Мілявська заявила, що в закритому одязі надто спекотно і він має бути таким, щоб той, хто виступає, не знепритомнів.

Хто така Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

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Зазначимо, Максим Галкін під час гастролей в Ізраїлі з гумористичними концертами висміяв артистів, скасованих через скандальну "голу" вечірку Насті Івлєєвої. Не упустив Галкін можливості пожартувати і з Лоліти Мілявської після скасування її туру.

А також колектив Лоліти не отримував зарплату. Путіністка зізналася, що перестала переказувати їм гроші, оскільки інакше їй нема на що було б утримувати літню матір і єдину доньку.

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