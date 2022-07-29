Путінський холуй Безруков зганьбився з відео в ролі Голохвастова з "за двома зайцями"

Безруков зганьбився з відео в ролі Голохвастова з "за двома зайцями" / колаж УНІАН і скріншот з відео

Відомий російський актор-путініст Сергій Безруков з малозрозумілої причини виклав у Мережу відеозапис своєї студентської акторської роботи, де він співає і говорить на суміші української та російської мов ‒ суржик.

У ролику видно, як юний Безруков, ще в 1991 році, будучи першокурсником московської Школи-студії МХАТ грає етюд. Причому зображує він головного героя легендарної української п'єси "За двома зайцями" ‒ негідника, брехуна і шахрая Свирида Голохвастова.

Причому Безруков навіть не намагався зображати хоч скільки-небудь достовірно українську мову. Всі слова в діалозі і пісні - російські, а ті, що актор намагався представити як українські – понівечені-спародійовані, причому убого.

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Нагадаємо, раніше в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Тепер до Машкова з Безруковим, як і до інших артистів-путіністів, які потрапили під санкції, застосують заборону на поїздки і заморожування активів в країнах ЄС.

Безруков же, кажуть у Брюсселі, поширював активну пропаганду на підтримку агресивних дій РФ проти України, а також виправдовував дії Росії під час виступу перед російськими терористами з "ДНР".

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