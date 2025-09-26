Престаріла Лідія Шукшина, яка готується до смерті, повідомила останнє бажання.

Путіністка Шукшина технічно обдурила свою матір / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Lenta.ru

Мати путіністки Марії Шукшиної, яка всіляко підтримує терориста-Путіна і військове вторгнення Росії в Україну, акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, озвучила своє передсмертне бажання.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, путіністка має останнє передсмертне бажання. А саме вона бажає, щоб помирилися її доньки - оскаженіла прихильниця війни Марія Шукшина та її сестра Ольга.

Як відомо, вушла Марія обібрала матір із сестрою до нитки. Зокрема, Марія відібрала в матері велику квартиру в центрі терористичної Москви, а також квартиру в Санкт-Петербурзі, яку продала дочка путіністки, бодібілдерка Анна.

Лідія Федосєєва-Шукшина зібралася на той світ/ Telegram-канал 112

Друга ж дочка вмираючої зірки живе в однокімнатній квартирі та утримує свою матір. Вона також ненавидить свою сестру і давала безліч інтерв'ю, в яких звинувачувала її в шахрайстві та крадіжці.

"Це мій біль. Моє єдине й останнє бажання, щоб дівчата помирилися, Маша дзвонить, Аня зовсім із нами не спілкується. Я щодня згадую всіх своїх онуків, а їх у мене багато... Виписала на папірці всі їхні імена і дні народження. Шкода, що вони не дружать між собою. Я не знімаю з себе відповідальності і беру всю провину на себе. Але я вже така слабка фізично, що нічого не можу вдіяти, лише молюся за всіх своїх дітей", - зізналася стара Шукшина.

Раніше Главред уже писав про розбірки і війни за спадщину в зірковій сімейці. Так, Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

Про персону: Марія Шукшина Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша донька акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.

