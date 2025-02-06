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Путіністка Шукшина завдала нищівного удару своїй матері

Олена Кюпелі
6 лютого 2025, 10:32
266
Путіністка Шукшина вирішила обібрати свою матір до останньої нитки.
Путинистка Шукшина технично обманула свою мать
Путіністка Шукшина технічно обдурила свою матір / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Lenta.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Що придумала Шукшина
  • Що вона вирішила відібрати в матері

Путіністка Марія Шукшина, яка "кинула" свою літню матір і рідну сестру, завдала їй чергового нищівного удару.

Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, Шукшина намагається повністю позбавити немолоду матір Лідію спадщини і виплат за нею.

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"Тепер Марію Василівну в суперечці проти матері та сестри представляють п'ять юристів, і в кожного своя позиція. Якщо на минулих засіданнях представники Шукшиної запевняли суд, що Лідія Миколаївна як отримувала, так і отримуватиме авторські відрахування (у розмірі її спадкової частки), то сьогодні ми почули нову версію. Виявляється, тепер (на думку представників Марії Шукшиної) Лідія Миколаївна не повинна мати ні частки в авторській спадщині Василя Макаровича, ні права на будь-які авторські відрахування. Усе має належати Марії", - розповіла адвокат Юлія Вербицька.

До слова, літній вдові такі новини поки що не повідомляли, бо переживають за стан здоров'я пенсіонерки.

"Якщо чесно, ми дуже боїмося повідомляти їй такі новини, тому що це може фатально позначитися на її стані, враховуючи вік, стан здоров'я і переживання. Вона хоче тільки одного - миру і порядку в родині. Вона любить Марію Василівну і нескінченно їй вірить, тому підписувала будь-які документи, надані нею, не читаючи. До зради, повного позбавлення всіх прав на спадщину Василя Макаровича, Лідія Миколаївна не готова", - додала Вербицька.

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Раніше Главред уже писав про розбірки і війни за спадщину в зірковій сімейці. Так, Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

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Хто така Марія Шукшина

Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша донька акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.

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