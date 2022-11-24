"Хай не ображається Ігор": продюсер розкрив у кого Руслана Писанка закохалася на шоу Танці з зірками

Олексій Гончаренко розповів, в кого була закохана Руслана Писанка на шоу Танці з зірками / instagram.com/vladyama_official

19 липня пішла з життя українська акторка і телеведуча Руслана Писанка. 17 листопада, в День її народження, її рідні та близькі зібралися в Міжнародному центрі культури і мистецтв, щоб вшанувати її пам'ять - ділилися спогадами про прекрасну артистку.

Український продюсер Олексій Гончаренко, який дружив з Писанкою ще зі студентських часів, розповів про її участь у першому сезоні танцювального шоу Танці з зірками в 2006 році, над створенням якого працював і він.

Так Гончаренко розкрив, що спочатку партнером Руслани по паркету повинен був стати танцівник і хореограф Влад Яма. Між ними виник зв'язок на пробах, проте пізніше акторка зателефонувала Гончаренко і попросила замінити Яму - не хотіла, щоб глядачі жаліли танцюриста, який на її тлі виглядав занадто худорлявим.

Тоді з Русланою в пару став Микола Коваленко. Олексій Гончаренко зізнався, що у Писанки під час проєкту виникли ніжні почуття до партнера.

"Ніхто ніколи про це не говорив, ні разу публічно ніде не звучало. Нехай не ображається на мене Ігор (Ігор Ісаков, вдівець Руслани Писанки - прим. редактора), але це було задовго до його зустрічі з Русланою. Писанка була закохана в свого партнера по Танцям. Вона не танцювала на паркеті, а літала. Перед кожним ефіром: "Тягніть щільніше костюм!" Все боялися, ці деталі корсету порвуться прямо під час прямого ефіру!"- згадує продюсер.

Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік. Артистці діагностували онкологію.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю-останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.

21 серпня, в одному з київських храмів, в Спасо-Преображенському соборі, актрису проводили в останню дорогу.

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