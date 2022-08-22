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Друг Руслани Писанки розкрив справжнє місце поховання праху артистки

22 серпня 2022, 19:29

Після смерті ведуча возз'єдналася з матір'ю.

Руслана Писанка
Руслана Писанка - де похована / facebook.com/ruslanapisanka

У ніч на 19 липня онкологія забрала життя однієї з найяскравіших зірок української сцени - акторку і телеведучу Руслану Писанку. У інший світ вона відійшла в Німеччині, де і була кремована.

Перше прощання з артисткою відбулося на початку серпня там же. Через майже місяць урна з прахом Писанки прибула в Україну, до Києва, де і повинна була знайти свій останній притулок.

Однак, за визнанням друга і колеги Писанки, Миколи Канішевського, на прощання з артисткою в Спасо-Преображенському соборі багато хто їхав з важким серцем: більше місяця Руся не могла упокоїтися за православними канонами. До того ж до кінця не було відомо, де вона буде похована.

Ігор Ісаков, чоловік акторки, раніше повідомляв, що хотів, щоб поховання пройшло на Байковому кладовищі. Однак, цього не сталося.

"Прощання відбулося в Спасо-Преображенському соборі ПЦУ. Службу правив настоятель храму Преосвященний владика Олександр (Драбинко). Мене просто розчулили слова митрополита Олександра. Він сказав, що відхід Руслани в засвіти, то є його особиста втрата, оскільки його юність пройшла у супроводі прогнозів погоди від Руслани. І оголосив, що прах Руслани і її мами віднині будуть покоїтися в усипальниці собору. Руслана Писанка заслуговує цього. Руслана має достойне місце поховання. І кожен охочий може прийти до неї на провідини", - розповів Канішевський на своїй сторінці в Facebook.

Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано в Німеччині.

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