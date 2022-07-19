Померла українська телеведуча Руслана Писанка/ Главред

Померла акторка і телеведуча Руслана Писанка. Вона після повномасштабного російського вторгнення виїхала в Німеччину, де у неї діагностували важку хворобу.

У ніч на 19 липня телеведучої на стало. Про це повідомили її колеги в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Писанка залишила цей світ у віці 56 років.

"Велика війна змусила її виїхати до Німеччини. Там лікарі діагностували тяжку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", – повідомив колектив "Сніданку з 1+1".

Раніше повідомлялося, що 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року померла Івана Трамп – перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель.

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