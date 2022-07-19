Померла українська телеведуча Руслана Писанка

Вона залишила цей світ у 56-річному віці через важку хворобу.
Померла акторка і телеведуча Руслана Писанка. Вона після повномасштабного російського вторгнення виїхала в Німеччину, де у неї діагностували важку хворобу.
У ніч на 19 липня телеведучої на стало. Про це повідомили її колеги в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Писанка залишила цей світ у віці 56 років.
"Велика війна змусила її виїхати до Німеччини. Там лікарі діагностували тяжку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", – повідомив колектив "Сніданку з 1+1".
Раніше повідомлялося, що 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.
Нагадаємо, 14 липня 2022 року померла Івана Трамп – перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель.
Читайте також:
- Помер зірка серіалу Ліквідація та автор хітів Вєрки Сердючки - актор і поет Аркадій Гарцман
- Помер актор "Хрещеного батька" Джеймс Каан
- Помер засновник легендарного рок-гурту Nazareth - гітарист та автор пісень Менні Чарлтон