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Стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю і яке горе переживала

20 липня 2022, 04:50

За програмою Червоного Хреста Руслана Писанка виїхала до Німеччини на лікування.

Руслана Писанка
Руслана Писанка / Главред

19 липня пішла з життя українська актриса театру і кіно, ведуча Твій день на 1+1 Руслана Писанка. На 57-му році її життя забрала важка хвороба.

На початку лютого Руслана Писанка під час київської вистави Поїзд Одеса-мама впала на сцені і зламала ногу. Лікарі тоді діагностували перелом ноги зі зміщенням.

Руслані наклали гіпс, тому вона була змушена зробити паузу в роботі. Але війна перекреслила плани і мрії Руслани.

Як стало відомо, за програмою Червоного Хреста вона виїхала до Німеччини на лікування. Боролася з недугою поодинці, в чужій країні, серед чужих людей. В Україні залишилися чоловік і мама, яка на той час тяжко хворіла. Кілька років тому жінка пережила складну операцію на серці.

"Чоловік пообіцяв подбати про маму - вона невиліковно хвора, довго не протримається. Вони залишилися у наших друзів, які прихистили їх, за що я їм дуже вдячна", - розповідала Руслана Писанка німецькому виданню, пишуть Факти.

Що приховувала Руслана Писанка

Як виявилося, Руслана Писанка приховувала від усіх, що її мама пішла з життя в березні.

Писанка вважала, що українці і так досить переживають своє власне горе через війну і не розповіла трагедію в сім'ї.

На похорон мами Руслана приїхати не могла. Ховала рідну людину по вайберу, чоловік сам про все подбав.

Смерть брата Писанки

Також Руслана важко переживала смерть брата. Життя Олега, який був кінооператором, забрав рак в 2012 році. Артистка довгий час приховувала це від громадськості і змогла розповісти всього два роки тому в програмі ЖВЛ. Після смерті брата Руслана піклувалася про своїх племінників. Рідних дітей у Писанки не було.

Останній раз Руслана виходила на зв'язок з глядачами під час святкування річниці проекту твій день у травні 2022 року. Не могла дочекатися, як знову повернеться на телебачення і на сцену.

"Я не відчуваю свій вік і не хочу його відчувати. Коли організм скаже: "Руся, потрібно зупинитися!", тоді почну знижувати обороти, але не буду обіцяти. Якщо в очах є промінь, який захоплює інших людей, рік народження йде на інший план. Важлива енергія, яку ви випромінюєте", - говорила Руслана в інтерв'ю.

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