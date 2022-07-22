"Тіло Русланочки було кремоване": Ольга Сумська розкрила подробиці похорону Руслани Писанки

Смерть Руслани Писанки - де поховають Писанку / instagram.com/olgasumska, instagram.com/pisankaruslana

Акторка і Народна артистка України Ольга Сумська в інтерв'ю журналістам 24 каналу розповіла, як ховатимуть акторку і телеведучу Руслану Писанку.

Руслана Писанка померла в ніч на 19 липня в Німеччині від агресивної форми раку. Її чоловік, Ігор Ісаков, займається оформленням документів і пересиланням останків коханої в Україну. Тіло акторки було кремовано, прах планують поховати на Байковому кладовищі в Києві.

Про це Ользі Сумській розповів чоловік Писанки. "Він прибитий цим усім, плаче, йому сльози заважають говорити, адже він займається і похованням, і документами. Вчора тіло Русланочки було кремовано, і найближчим часом він відвезе прах до Києва. Зараз вирішуємо питання поховання на Байковому. Якщо будуть якісь перепони, будемо вирішувати безпосередньо з мером міста паном Віталієм Володимировичем", - розповідає акторка.

Коли буде відбуватися поховання Руслани Писанки, поки невідомо. Перше прощання з акторкою пройде у Німеччині, де зараз знаходиться її прах.

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Раніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю акторки і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обійнявшись.

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