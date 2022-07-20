"Твоя погода була сонячною, а сьогодні дощ": Андрій Данилко показав раритетне фото з Писанкою

На знімку 25-річної давності, який Данилко виклав в Instagram, молоді артисти обіймають один одного.
Відомий український співак Андрій Данилко, якого багато хто знає під псевдонімом Вєрка Сердючка, показав раритетне архівне фото з актрисою і ведучою Русланою Писанкою, яка раптово померла у ніч на 19 липня.
На знімку 25-річної давності, яке Данилко виклав у Instagram, молоді артисти обіймають один одного. В руках Руся тримає сувенір. На той момент вона була ведучою прогнозу погоди.
На фото Писанка щиро посміхається, дивлячись в об'єктив.
"Руся, твоя погода завжди була сонячною... сьогодні дощ", - підписав співак фото, зроблене в 1997 році.
Померла Руслана Писанка
Вранці 19 липня стало відомо, що після важкої хвороби у віці 56 років за кордоном раптово померла Руслана Писанка - легендарна українська актриса і телеведуча. Про це повідомили її колеги по проєкту "Сніданок з 1+1".
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