Вдівець Руслани Писанки розповів про останній день життя артистки

Ігор Ісаков розповів про останній день життя Руслани Писанки / Facebook / Ігор Ісаков

Вдівець Руслани Писанки, бізнесмен Ігор Ісаков, взяв участь у проєкті "Голоси Мирних", для якого збирають історії звичайних людей про жахи війни.

Чоловік згадує, що війна застала його, дружину і тещу в їхньому будинку під Києвом. Обох жінок в підвал під час обстрілів йому довелося спускати на руках, так як обидві вони були обмежені в пересуванні - у Руслани був перелом, а у її мами - онкологія в термінальній стадії.

Ісакова, який в перші ж дні повномасштабної війни записався в територіальну оборону, попередили про наближення до їхнього будинку рашистів. Тоді він вивіз жінок у безпечніше місце: тещу - на Західну Україну, Писанку - на реабілітацію до Європи.

"Перед кордоном Руслана сіла в коляску, Я дав їй в руки ходунки, щоб могла вставати. Одна маленька сумка з документами - і більше нічого. Так вона у мене і поїхала", - згадує Ісаков.

Через 10 днів він дізнався від дружини, що у неї знайшли пухлину. Лікарі були налаштовані оптимістично, і подружжя до останнього моменту вірило, що Руслана оклигає.

Її останній день Ігорю пощастило провести разом з нею - він зміг виїхати до Німеччини за запитом клініки, де лікувалася артистка. У день смерті вона була по-справжньому щаслива: разом вони приготували борщ, прогулялися по ярмарку і багато говорили про майбутнє. Потім Руслана втратила свідомість і була доставлена в клініку.

Вона померла, не приходячи до тями. Ісаков сидів поруч з нею, думав, що Руслана просто спить. "Увійшла лікар і каже: "Їй вже не боляче, їй добре". Я не відразу зрозумів, думав, що подіяли ліки. Так не стало Русі", - розповів вдівець.

Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік. Артистці діагностували онкологію.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.

21 серпня, в одному з київських храмів, у Спасо-Преображенському соборі, актрису проводили в останню дорогу.

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