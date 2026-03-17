Пугачова з'явилася в образі з культового кліпу через 37 років — як він виглядає

Алла Пугачова здивувала шанувальників своїм модним вибором.

Алла Пугачова з'явилася в образі з кліпу "Фотограф"

Як вона виглядає через майже 40 років

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, здивувала шанувальників появою в вбранні, яке вона носила на зйомках культового кліпу 37 років тому. Про модне рішення Примадонни написали російські ЗМІ.

Як виявилося, під час недавньої прогулянки з чоловіком Максимом Галкіним зірка була в бомбері зі знайомим візерунком. Придивившись, шанувальники помітили схожість речі з піджаком, який Пугачова одягала в кліпі "Фотограф".

Коментатори припустили, що Примадонна вирішила дати нове життя речі, яка зберігалася в її гардеробі близько 40 років. Піджак могли вкоротити і перешити на стильний бомбер, який тепер знову доповнюватиме образи співачки.

"Хочете шок-контент? На фото Алла Борисівна стоїть у незвичайному бомбері! Вона перекроїла свій піджак з кліпу "Фотограф" 1989 року. Ось це ми розуміємо — усвідомлене споживання", — похвалили Пугачову в мережі.

Нагадаємо, що днями 76-річна Алла Пугачова вперше з'явилася на публіці з тростиною. Знімок артистки, зроблений однією з прихильниць, швидко розлетівся по соцмережах. На фото співачка зображена разом зі своїм 49-річним чоловіком, коміком Максимом Галкіним, при цьому стан здоров'я Примадонни викликав активні обговорення серед фанатів.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

