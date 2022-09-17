"Зникла" співачка-запроданка Лорак з'явилася в Росії

Ані Лорак / колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

Колись популярна і колись українська співачка Ані Лорак, яка вже котрий місяць ні говорить ні слова про ті злочини, які російська армія здійснює в Україні, вперше за довгий час дала про себе знати. Відео зі співачкою на сторінці в Instagram оприлюднила російська ведуча Олена Жигалова (проект "Олена, блін").

Відповідно, вперше за довгий час співачка-запроданка з'явилася в інформаційному просторі. На відео Лорак їде в ліфті, а ведуча їй каже: "Боже, хто це? Діва повернулася". На що співачка їй відповідає: "Так, це я!".

Цілком ймовірно, саме з Лорак Жигалова запише нове інтерв'ю. Втім, навряд чи співачка скаже що-небудь про російсько-українську війну.

Згідно з останньою інформацією, справи у Лорак в Росії зараз йдуть не дуже добре - мовляв, її компанію, що займається організацією концертів і випуском кліпів і пісень, закрили через несплату податків.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що народних артистів України будуть позбавляти звань за підтримку війни проти України (Лорак, нагадаємо, теж має це звання).

"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр.

До слова, інша зрадниця України і звання Народної артистки нашої країни Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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