"Святе місце порожнім не буває": Лорак, яка втекла з Росії, вже шукають заміну

Ані Лорак / скріншот

Співачка Ані Лорак, яка продовжує наполегливо мовчати про війну в Україні і анонсувала концерти в Європі, зіткнулася з критикою з боку росіян.

Лорак скасувала свої концерти в РФ і, судячи з усього, покинула країну. Продюсер і музичний критик Євген Бабічев заявив, що російська естрада не збідніє, якщо артистка її покине.

"Будемо говорити відверто: наприклад, Світлана Лобода і Макс Барських збирали серйозну аудиторію і часто бували з концертами в Росії, були тут улюблені. У них були хіти, які слухали в нашій країні, активно ротували на радіо і телебаченні. Однак пройшло досить багато часу після того моменту, як вони прийняли рішення не виступати, і я можу сказати, що росіяни і без них протрималися", - заявив він.

За його словами, у нас є досить багато артистів, які можуть зайняти місце Ані Лорак на сцені.

"Святе місце порожнім не буває. Якраз для того, щоб нашій естраді рухатися вперед, мабуть, іноді повинні відбуватися подібні речі. Це потрібно, щоб порожні місця заповнювалися російськими молодими артистами", - заявив Бабічев.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Ані Лорак заборгувала росіянам гроші. Виявляється, на її концерт, запланований на 29 листопада в Іркутську, все ще можна купити квитки.

Крім того, досить велика кількість квитків вже розпродано.

Також повідомлялося, що саунд-продюсер Єгор Гліб, з яким зустрічалася співачка Ані Лорак, виїхав до США. Артистку з собою він вирішив не брати.

За словами російського продюсера Леоніда Дзюника, Їхні стосунки зійшли нанівець через нестабільний фінансовий стан співачки