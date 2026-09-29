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Ще одна дочка Джолі та Пітта прийняла неприємне рішення щодо батька

Олена Кюпелі
29 вересня 2026, 14:26
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Захара, яка не є біологічною дочкою Пітта та Джолі, також стала на бік своїх братів і сестер.
Бред Пітт та Анджеліна Джолі - діти
Бред Пітт та Анджеліна Джолі - були батьками багатьох дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Що зробила дочка Джолі
  • Чому вона прийняла таке рішення

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта - Захара - офіційно змінила своє прізвище. Тепер 21-річна дівчина юридично носить ім'я Захара Марлі Джолі, відмовившись від частини "Пітт".

Як стало відомо з судових документів, які цитує People, рішення було затверджено каліфорнійським судом без будь-яких заперечень.

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Захара стала вже третьою дитиною колишньої пари, яка зважилася на такий крок. Раніше аналогічне рішення ухвалили її брат Меддокс і сестра Шайло.

Анджеліна Джолі, Захара Джолі-Пітт
Захара більше не Джолі-Пітт / ua.depositphotos.com

Повідомляється, що дівчина почала використовувати прізвище Джолі ще до офіційного оформлення - наприклад, під час випуску з коледжу та на публічних заходах.

Нагадаємо, Джолі та Пітт розійшлися ще у 2016 році після тривалих стосунків, а їхнє розлучення було остаточно завершене лише у 2024-му.

На тлі цих подій джерела зазначають, що стосунки актора з дітьми залишаються напруженими: за їхніми словами, спілкування між ними зараз мінімальне.

Історія зі зміною прізвища знову привернула увагу до непростої ситуації всередині родини та стала черговим свідченням дистанції між Піттом і його дітьми.

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Про особу: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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