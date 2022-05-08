Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої з їх близьким другом: "Це круто, це теж вибір"

Дантес висловився про роман Дорофєєвої з Кацуріним / Колаж

Українські співаки Володимир Дантес і Надя Дорофєєва офіційно оголосили про розставання ще у середині березня, однак пристрасті навколо однієї з найкрасивіших пар українського шоубізу не вщухають і досі.

Так Додо приписували роман з їх спільним з Вовою другом - ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним, який розлучився зі своєю дружиною в той же день, що і Дорофєєва з Дантесом.

На цьому плітки навколо нового роману співачки не закінчилися - в мережі з'явилося фото, на якому Надя обіймається з Кацуріним у Барселоні ще до повномасштабної війни в Україні.

До того ж злі язики стверджують, що справжньою причиною розриву між Дантесом і Дорофєєвою є саме Кацурін - співачка пішла від чоловіка до коханця.

Володимир Дантес вирішив раз і назавжди поставити в цих чутках крапку: "Я не лізу в особисте життя Наді. Але це точно - вона не пішла від мене до нього. Якщо вони будуть разом, це круто, це теж вибір".

Причиною розставання співак називає кінець романтичного кохання між подружжям: "Ми дуже довго розмовляли. Ніхто ж так просто не розлучається. Це не вирішується за один день. Це наступає поступово. Я не знаю, скільки місяців це було, скільки ми розмовляли, пробували ще щось. Але коли ти розумієш, що ви в принципі просто друзі... Кожен з нас хоче кохання. Кожен..."

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Раніше Володимир Дантес зізнався, чи оговтався він до кінця після розставання з Дорофєєвою, і чи готовий він до нових романтичних стосунків.

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