Володимир Дантес і Даша Кацуріна разом вирушили на відпочинок

Знаменитості дражнять фанатів, розпалюючи чутки про їхній роман.
Відразу після розлучення співаків Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої у Мережі почали ходити чутки, що вони "обмінялися коханими" з іншою сімейною парою, з якою давно дружили - Михайлом і Дашею Кацуріними. Додо приписували роман з ексцентричним ресторатором, а Дантес, схоже, весело проводить час з дизайнеркою.
Даша Кацуріна на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію фото і відео, на яких вона пече печиво з загадковим хлопцем, з ним же вона вирушила на дачу, висаджувати рослини.
У кадрі видно тільки руки, за якими фанати визначили Володимира Дантеса - на одному з його зап'ясть є характерне татуювання, яке миготить в кадрі.
Сам співак в соціальних мережах також розповів, що відправляється за місто - на дачу до друзів. Це вже не перший раз, коли Даша з'являється у сторіс Дантеса.
Поки не відомо, чи пов'язує пару Кацуріна-Дантес щось крім дружби, але молоді люди не приховують, що багато часу проводять разом.
читайте такожЖерар Піке зраджував Шакірі з мамою свого одноклубника-співачка підтвердила розставання
Раніше Володимир Дантес зізнався, чи оговтався він до кінця після розставання з Дорофєєвою, і чи готовий він до нових романтичних стосунків.
Також він прокоментував роман колишньої дружини Наді Дорофєєвої з Михайлом Кацуріним - другом їх сім'ї, з чиєю дружиною у співака, схоже, сформувалися дуже близькі стосунки..
Інші новини:
- Дорофєєва показала свій "секретний" дует
- Наталія Валевська розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу
- Оля Полякова розповіла, як у 15 років заробляла за ніч у шинку 10 маминих зарплат