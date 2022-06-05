Володимир Дантес і Даша Кацуріна разом вирушили на відпочинок

Володимир Дантес і Даша Кацуріна разом проводять дозвілля / Колаж

Відразу після розлучення співаків Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої у Мережі почали ходити чутки, що вони "обмінялися коханими" з іншою сімейною парою, з якою давно дружили - Михайлом і Дашею Кацуріними. Додо приписували роман з ексцентричним ресторатором, а Дантес, схоже, весело проводить час з дизайнеркою.

Даша Кацуріна на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію фото і відео, на яких вона пече печиво з загадковим хлопцем, з ним же вона вирушила на дачу, висаджувати рослини.

У кадрі видно тільки руки, за якими фанати визначили Володимира Дантеса - на одному з його зап'ясть є характерне татуювання, яке миготить в кадрі.

Сам співак в соціальних мережах також розповів, що відправляється за місто - на дачу до друзів. Це вже не перший раз, коли Даша з'являється у сторіс Дантеса.

Поки не відомо, чи пов'язує пару Кацуріна-Дантес щось крім дружби, але молоді люди не приховують, що багато часу проводять разом.

Володимир Дантес засвітився в сторіс Кацуріної / instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес засвітився в сторіс Кацуріної / instagram.com/dasha_katsurina

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Раніше Володимир Дантес зізнався, чи оговтався він до кінця після розставання з Дорофєєвою, і чи готовий він до нових романтичних стосунків.

Також він прокоментував роман колишньої дружини Наді Дорофєєвої з Михайлом Кацуріним - другом їх сім'ї, з чиєю дружиною у співака, схоже, сформувалися дуже близькі стосунки..

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