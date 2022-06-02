Дантес вперше назвав причину розлучення з Дорофєєвою

Дантес і Дорофєєва / instagram.com/vladimirdantes

Співак і ведучий Володимир Дантес під час війни приголомшив новиною про розлучення зі співачкою Надією Дорофєєвою. Зіркове подружжя оголосило про своє рішення 18 березня. Пара була в шлюбі майже 7 років.

"Ми перестали "гуртуватися" ще до початку повномасштабної війни, просто про це пізніше розповіли. Подумали, ніби ніхто так не зверне на це уваги, як би це було в мирні часи. Знаєте, зараз той час, коли можна починати нове життя. І розходитися можна мирно, залишаючись при цьому друзями", - розповів Дантес.

Співак зізнався, що повідомити про розлучення колишні кохані планували голосно і з помпою 1 березня, в перший день весни, щоб показати всім, що і розлучення може бути веселим і хорошим. Але війна все вирішила по іншому.

Дантес родом з Харкова. Каже, що активно стежить за подіями, що відбуваються в рідному місті. Крім того, він прихистив у будинку, де проживала і його мама, свою викладачку з вокалу і її подругу.

"Через тиждень вони вирішили повернутися до Харкова, проте планують приїхати знову, оскільки там поки складно. У мене багато волонтерили з однокласників в Харкові, вони кажуть, що зараз в місті трохи важче, ніж було. Однак мені здається, що це ненадовго, тому що Харків дуже сильний, як і вся область. Я молюся, що ось-ось це закінчиться", - прокоментував Дантес.

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Раніше Володимир Дантес прокоментував роман колишньої дружини Наді Дорофєєвої з їх другом сім'ї Михайлом Кацуріним.

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