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"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою

10 травня 2022, 17:36

Музикант згадав, як він і його колишня дружина приймали рішення про розставання.

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Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Дорофєєвою / instagram.com/vladimirdantes

Український музикант і стенд-ап комік Володимир Дантес розкрив нові подробиці свого розриву з Надею Дорофєєвою, українською співачкою, з якою перебував у шлюбі 6 років.

Незважаючи на те, що для фанатів артистів ця новина була справжнім шоком, музиканти запевняють - вони розлучилися друзями, продовжують підтримувати відносини і шлюб їх закінчився максимально мирно.

Дантес в інтерв'ю для Зіркового шляху розповів, що розрив не стався раптово - вони з Надею багато говорили, намагалися врятувати відносини, запалити почуття знову, але нічого не працювало. Тому останньої краплі, як такої, в їхніх стосунках не було - вони просто одного разу прийняли рішення.

"На початку лютого-наприкінці січян ми вже не були разом. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що ми любимо один одного, але не кохаємо. Тож, щоб залишити цю любов... Не було останньї краплі. Ми просто розмовляли, і пришли до цього. "Давай?" - "Ну давай",- згадує артист.

Повідомити про розлучення колишні кохані планували голосно і з помпою 1 березня, в перший день весни, щоб показати всім, що і розлучення може бути веселим та добрим. Але через війну довелося обійтися постом в Instagram, який, за словами Дантеса, вони з Дорофєєвою складали разом:"Прес-служби таке не пишуть, це особисте. Було так: ми з Надєю коли вирішили, я написав пост, Дав почитати Наді, Надя підкорегувала, дописала своє, і ми виклали. Це наш пост від нас".

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Раніше Володимир Дантес прокоментував роман колишньої дружини Наді Дорофєєвої з їх другом сім'ї Михайлом Кацуріним.

Інші новини:

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