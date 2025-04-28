"Підемо під вінець": Melovin підтвердив стосунки з відомою співачкою

Меловін розкрив подробиці роману зі Swoiia.

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Melovin особисте життя - співак розповів про стосунки зі Swoiia / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/swoiia

Коротко:

Півроку Бочаров і Гуменюк інтригують фанатів природою своїх стосунків

Співак уперше зізнався, що відбувалося і відбувається між ним та Swoiia

Чутки про роман українських співаків Melovin (Костянтин Бочаров) і Swoiia (у минулому - Ассоль; Катерина Гуменюк) почали з'являтися ще в жовтні 2024 року, а вже в листопаді артистка оголосила про своє розлучення. Після цього Меловін і Своя почали з'являтися разом на публіці, світських заходах, знімалися в романтичних кліпах і давали двозначні коментарі про природу своїх стосунків.

До лютого 2025 року іскра між зірками стала остигати. Принаймні зникли спільні публічні виходи, а Бочаров розповідав, що йому та Гуменюк непросто через їхні творчі натури і щільні графіки.

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Що ж було між артистами насправді, і як їхні стосунки складаються зараз? На ці запитання Меловін відповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Так співак підтвердив, що між ним та Своєю є романтичні стосунки, проте вони платонічні та без зобов'язань - пара просто насолоджується товариством одне одного, коли є можливість, та слугує одне для одного підтримкою та розрадою після важкого досвіду попередніх романів.

Melovin особисте життя - співак розповів про стосунки зі Swoiia / Скриншот YouTube

"Між нами були настільки теплі стосунки, що ми могли прокинутися разом у ліжку, платонічно, без сексу. При цьому ми не плануємо нічого серйозно. Це не буквальне кохання. Але я це називаю романтичними стосунками. Це не те кохання, коли ви займаєтеся сексом. Я часто був у Каті, будив її, ми йшли гуляти, вона до мене приїжджала… Це були стосунки без гойдалок. Інколи так і треба полікувати один одного після негативного досвіду. Бо у неї була негативна історія у минулому й у мене так само. Тому це й мало таки вигляд, що ми нібито підемо під вінець. Бо дійсно це було щиро. Романтика супроводжувала й досі супроводжує наші стосунки. Але ми реально витирали один одному сльози. Ми телефонуємо й розповідаємо історії, які ніхто ніколи не буде знати. Це платонічна любов, коли ти готовий приїхати, витерти сльози й купити їй щось смачненьке. Для мене це легкі романтичні стосунки, які не зобов'язують ні до чого", - розповів Melovin.

Melovin особисте життя - співак розповів про стосунки зі Swoiia / instagram.com/melovin_official

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Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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