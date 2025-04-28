Мозгова розповіла, куди подівся її молодий чоловік

Девід Аксельрод зник з радарів ЗМІ і навіть нічого не постить у своїх соцмережах.

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Мозгова розповіла, куди подівся її чоловік / Колаж Главред, фото Instagram/david__axelrod

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Що сталося з Девідом Аксельродом

Що він робитиме далі

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно показала свою молодшу доньку-красуню, розповіла, куди подівся її чоловік - Девід Аксельрод.

Як розповіла вона ТСН, виконавець отримав травму коліна.

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"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Сподіваюся, що все закінчиться добре", - розповідає вона.

Девід Аксельрод зник з радарів ЗМІ / Фото Instagram/david__axelrod

Крім того, Мозгова розповіла, що травму він дістав під час служби у 2022 році, але й до цього його коліно було не в порядку, невдало приземлився.

Вона також заспокоїла шанувальників і запевнила, що артист усе-таки колись повернеться на сцену, але поки вони займаються волонтерством.

Девід Аксельрод зник із радарів ЗМІ / Фото Instagram/david__axelrod

"Звичайно, очікувати його на сцені, куди ж він подінеться. Просто зараз, по-перше, здоров'я. По-друге, якісь кон'юнктурні речі робити він не хоче, я не хочу. Ми займаємося волонтерством. Це нікуди не поділося, незважаючи на стан здоров'я. У нас є фонд, яким він займався. Я взяла на себе увагу, а він зосередився на непристойних речах", - каже вона.

Девід Аксельрод зник із радарів ЗМІ / Фото Instagram/david__axelrod

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Як раніше писав Главред, раніше Олена Мозгова показала, який вигляд мав у 90-х. "Архіви не горять... Років 18 тут мені... Початок бурхливих 90-х", - підписала відео Олена Мозгова. У коментарях підписники відзначають її природну красу, і що за тридцять з гаком років вона мало змінилася.

Раніше також Олена показала рідкісний знімок із Соломією. У кадрі дівчинка позує із зеленими пасмами у волоссі, закрученому в локони. "Моя Мавка", - підписала фото Мозгова.

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Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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