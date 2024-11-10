Після освідчення від Melovin: відома українська співачка розлучилася з чоловіком

Стисло:
- Swoiia розлучилася з чоловіком після 5 років у шлюбі
- Зірка важко переживає розрив
Шанувальникам творчості співачки Swoiia (раніше - Ассоль; справжнє ім'я Катерина Тараненко, в дівоцтві Гуменюк - прим. редактора) час засумніватися, що "освідчення" співака Melovin, який був закоханий у неї зі школи, - лише піар-хід для розкрутки їхнього спільного треку. У своєму блозі в Instagram артистка оголосила, що розлучилася з чоловіком.
Зірка була небагатослівною і опублікувала лише одну фразу: "Минуле завершено" з емодзі розбитого серця і обручки. Пізніше вона подякувала родині, друзям і шанувальникам за підтримку в такий складний для неї життєвий період.
"Ваші слова та підтримка торкаються самісінького серця. Друзі, знайомі, підписники - кожне ваше повідомлення, кожен дзвінок стали для мене справжньою опорою. Я навіть не могла уявити такої хвилі тепла та уваги від вас. Ми пройдемо цей непростий етап разом. Ваша підтримка - моя сила", - написала вона.
Катерина Гуменюк вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненка у вересні 2019 року. У вересні 2024 року в блозі співачки з'явилися перші натяки на розставання: вона опублікувала відео, в якому запитує дівчат, які пережили важке розлучення, що їм допомогло відновити себе.
Хто така Swoiia?
Swoiia (Катерина Тараненко, у дівоцтві - Гуменюк) - українська співачка. Почала кар'єру в ранньому дитинстві під псевдонімом "Ассоль", але пізніше відмовилася від нього на користь проєкту "SWOIIA". На сцені з 4 років.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що у Ольги Сумської стався страшний напад. Закордонні лікарі не могли допомогти акторці, стан якої стрімко погіршувався.
Також український ведучий Григорій Решетник розкрив справжнє ставлення Надії Мейхер, яка виїхала з країни та не коментує події в Україні, до війни.
Читайте також:
- "Демони виходили": Кравець розповіла про своїх молодших дітей
- 22-річний популярний співак розповів, чому йде від мами свого первістка
- На стилі, на спорті: посол Залужний поділився свіжим фото з дружиною
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред