"Це важко": Melovin зробив зізнання про роман з відомою артисткою

Стосунки Меловіна і Swoiia стали стрімко згасати.

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Melovin висловився про складнощі у стосунках із Swoiia / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

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Меловін і Swoiia з осені 2024 року почали інтригувати пристрасним романом

У лютому співак розповів, що вони тепер рідко бувають разом

У жовтні 2024 року український співак Melovin (Костянтин Бочаров) заінтригував шанувальників новим романом. Його обраницею в музиці та житті стала співачка Swoiia (раніше - Ассоль; Катерина Гуменюк).

Під час початку їхнього публічного роману Своя оголосила про розлучення з чоловіком. Після цього пара почала з'являтися разом у романтичних кліпах, цілувалася під час виступів і розповідала про ніжні почуття.

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Варто зазначити, що, всупереч романтичній атмосфері між артистами, вони ніколи не підтверджували й не спростовували факт не лише ділових стосунків між ними. Однак пізніше Своя зовсім зникла з публічного життя Меловіна.

У нещодавньому інтерв'ю Нашому Радіо співак зізнався, що зараз йому складно будувати які-небудь стосунки з Гуменюк - кожен із них заглибився в роботу над власною творчістю. День усіх закоханих вони, до речі, теж провели окремо.

"У нас стосунки... Не знаю, як назвати. Це важко, коли два артиста. Це мінімум часу, який можна проводити разом. Одна справа, коли це дует й ми постійно 24/7. А інша справа, коли ви й займаєтеся музикою. Ми бачимося, вона заїжджає в гості", - зізнається Melovin.

Melovin висловився про складнощі у стосунках із Swoiia / instagram.com/melovin_official

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Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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