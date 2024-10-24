У Мережі розкрили особистість "закоханості" Melovin, якій він освідчився

Шанувальники швидко розкусили, хто ж підкорив серце Меловіна.

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У кого Melovin був закоханий у шкільні роки - фанати розкрили співачку / колаж: Главред, фото: facebook.com/bighousemelovin

Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) спровокував чутки про заручини - розповів, що зробив пропозицію загадковій незнайомці, на яку вона відповіла згодою. При цьому артист опублікував фото, на якому тримає її за руку з незвичайною каблучкою на пальчику.

Пізніше Меловін зізнався - готує дует зі співачкою, в яку був закоханий ще зі школи. Робота над проєктом із такою важливою для нього людиною зробила зірку абсолютно щасливою.

Після того, як ця новина з'явилася в пресі, артист опублікував ще одне фото зі своєю музичною "коханою" - теж лише фрагментарне: на ньому можна розгледіти, що прекрасна незнайомка вдягнена в чорний корсет і джинси.

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"Прийшов час розкрити карти, мої Шерлоки. Дуже багато розмов і ще більше теорій про крайній пост. Я тішуся, що люди підходять до цього зі здоровою цікавістю. І так, багато хто вгадав - вона сказала "Так" дуету. Але для мене це більше, ніж пісня! Це втілення дитячої мрії! Вона - дівчина, в яку я був закоханий тривалий час у дитинстві. І я дійсно щасливий!" - написав Меловін у своєму блозі в Instagram.

У коментарях під цим дописом шанувальники співака провели справжнє розслідування, щоб з'ясувати, хто з українських артисток носить такі аксесуари, манікюр, має таку саму родимку на руці тощо. Серед можливих кандидаток називали і Тіну Кароль, і Юлію Саніну, і Настю Каменських, і навіть Леді Гагу, яку, як відомо, Melovin просто обожнює.

У кого Melovin був закоханий у шкільні роки - фанати розкрили співачку / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Правда розкрилася, коли хтось із фанатів зайшов на сторінку співачки Swoiia (раніше - Ассоль; справжнє ім'я Катерина Тараненко, у дівоцтві Гуменюк - прим. редактора). У нещодавньому пості, який опублікувала знаменитість, вона танцює саме в тому образі, в якому Меловін показував свою таємну партнерку в себе в блозі - зі світлим манікюром, масивною каблучкою і браслетом, у корсеті та джинсах.

Swoiia, до речі, заміжня - 2019 року вона вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненка.

Swoiia - співачка, з якою Меловін анонсував дует / колаж: Главред, фото: instagram.com/swoiia

Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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