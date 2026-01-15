Після інтенсивної терапії та операції: Бужинська зробила серйозну заяву

Читайте більше:
В середині грудня українська співачка і Народна артистка України Катерина Бужинська була вимушена тимчасово піти зі сцени. Під час одного зі своїх виступів вона отримала травму ока, яка спричинила інфекцію. Виконавиця продовжувала виходити на сцену в сонцезахисних окулярах, але пізніше їй все ж знадобилася госпіталізація в інтенсивну терапію та операція.
Концерти Бужинської на цей період були скасовані. Нещодавно Катерина звернулася до шанувальників, які вже близько місяця чекають від неї хороших новин. У своєму блозі в Instagram вона повідомила про свої плани на найближче майбутнє.
"Дорогі друзі! Сердечно дякую вам усім за підтримку! Слава Богу, я почала одужувати та набираюся сил. Згідно з призначенням лікарів, мені потрібно ще кілька тижнів відпочинку, поки я повністю одужаю і зможу знову вийти на сцену та радувати вас своєю творчістю!" - написала Катерина Бужинська.
Про персону: Катерина Бужинська
Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.
