Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Моя нереалізована фантазія": Міс Україна-Всесвіт мріє про роман з українською співачкою

Анна Підгорна
14 січня 2026, 23:05
59
Анна Неплях розповіла, яка зірка розбурхує її уяву.
Анна Неплях
Анна Неплях особисте життя - модель розповіла, про кого фантазує / колаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Читайте більше:

  • Що Анна Неплях каже про своїх партнерок
  • Про кого з українських зірок мріє модель

Українська модель і Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях називає себе бісексуальною і вільно будує стосунки з партнерами обох статей. На недавньому шоу Nabari вона розповіла, які дівчата їй подобаються.

Неплях зазначила, що її приваблюють молоді та енергійні особи, але головне для неї все ж особиста харизма. Наприклад, її останній любовний інтерес був старший за неї на 7 років. "Я бісексуальна. У мене були стосунки з жінками. Я можу уявити себе з жінкою. Для жінка - чим молодша, тим краще. Хоча остання моя жінка - їй було 38 років. У мене було достатньо жінок. Я дуже люблю чуттєвих, прикольних, веселих, живих", - поділилася Анна.

відео дня

Також модель зробила пікантне зізнання: вона з великим інтересом спостерігає за своєю близькою подругою - українською співачкою Анною Тринчер, і була б не проти стосунків з нею. На жаль, артистку цікавлять тільки чоловіки.

"Аня Трінчер – це моя нереалізована сексуальна фантазія. У неї дуже багато сексуальної енергії. Мені подобається, як вона дивується, як радіє простим речам, як вона відчуває. Вона дуже сексуальна. Вона - 10 з 10", - каже Анна Неплях.

Анна Неплях, Анна Тринчер
Анна Неплях і Анна Трінчер / фото: instagram.com/neplyah

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий український репер Міша Правильний мобілізувався до Нацгвардії і зараз проходить БЗВП. Артист розкрив деталі добровільної мобілізації.

Також зниклий "Тамбовський вовк", комік, колишній сценарист і артист студії Квартал 95 Валерій Жидков, "знайшовся" і зробив заяву про новий етап у його кар'єрі.

Читайте також:

Про персону: Анна Неплях

Анна Неплях - українська модель, блогерка. Представляла Україну на конкурсах "Міс Інтерконтиненталь-2017" і "Міс Всесвіт-2021". Учасниця шоу "Холостяк-10".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Ганна Тринчер новини шоу бізнесу Анна Неплях
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

23:22Україна
Це ключ до великого міста: на одному із напрямків різко зросла активність ворога

Це ключ до великого міста: на одному із напрямків різко зросла активність ворога

22:54Фронт
Світло будуть виключати по-новому - що змінює режим надзвичайного стану в Україні

Світло будуть виключати по-новому - що змінює режим надзвичайного стану в Україні

22:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскоп

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскоп

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Останні новини

23:26

Дружина Притули вперше за довгий час вийшла на зв'язок і зробила заяву

23:22

Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

23:05

"Моя нереалізована фантазія": Міс Україна-Всесвіт мріє про роман з українською співачкою

22:54

Це ключ до великого міста: на одному із напрямків різко зросла активність ворога

22:52

Світло будуть виключати по-новому - що змінює режим надзвичайного стану в УкраїніФото

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
22:15

"Танці з зірками" повертаються - коли глядачі побачать шоу

22:00

В цю гру можна грати вдвох: Росії загрожує енергетичний колапсПогляд

21:29

Косметику потрібно негайно викинути: чотири ознаки прострочення

21:19

НУШ змінює старшу школу: що буде з селами, ліцеями та предметами

Реклама
21:18

Якими будуть відключення світла під час надзвичайного стану в енергетиці: що чекає Україну

21:00

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січняФото

20:49

40 годин чи за ставкою: скільки насправді має працювати вчитель на канікулах

20:46

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

20:46

Меган Маркл може вперше за 4 роки приїхати до Британії: названо причину приїзду

20:44

Настя Каменських стурбувала зізнанням про свій стан після госпіталізації

20:43

Христина Соловій засвітилася з новим бойфрендом: як він виглядаєВідео

20:24

Світло вимикатимуть частіше - нові графіки для Черкаської області на 15 січня

20:09

В Україні скасують комендантську годину - про які регіони йдеться

19:49

В Україні запроваджують надзвичайний стан в енергетиці: що зміниться

19:49

Як будуть відключати світло в Запорізькій області 15 січня - нові графіки

Реклама
19:41

Люди, народжені в ці місяці, наділені божественною аурою - хто вони

19:15

"Трамп прийняв рішення": в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

19:10

Обшуки в парламенті: в Україні створена нова гілка влади?Погляд

18:37

Перевершила Скарлетт Йоханссон: названо найкасовішу актрису в історії кіно

18:35

Коли Україну вперше визнали незалежною - нове відкриття "ламає" підручники історіїВідео

18:35

Долар та євро синхронно рухаються вниз: новий курс валют на 15 січня

18:28

Підприємці Оболоні проти ПДВ для ФОПів: чому малий бізнес бачить серйозні ризики новини компанії

18:10

Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

17:50

США вводять нове неприємне обмеженя для росіяни - Fox News

17:45

Влетить у копієчку: водіям "світять" штрафи за неправильне тонування автоВідео

17:44

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жінки з тваринами за 31 секунду

17:29

Оптимальна температура: коли коти починають страждати від холоду і що з цим робити

17:27

Суд прийняв апеляційну скаргу Ігоря Коломойського: рішення Високого суду Лондона зупинено

17:04

Переговори з представниками США в Москві: Лавров неочікувано висунув умову

16:51

Чому труби опалення лопають в мороз навіть без води та як цьому запобігти

16:44

Чотири знаки зодіаку чекає тріумф у всіх справах – хто вони

16:29

В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

16:15

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

16:07

Що таке EcoFlow і як він працює: чи можна від нього живити всю квартиру

15:52

Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху"Відео

Реклама
15:43

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

15:37

Привид у підземеллях Львова видав попередження для українців: який знак він залишивВідео

15:30

Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

15:21

"Бідна ти з Марусею": дружина нового міністра оборони Федорова висловилася про його призначення

14:59

Манго як система: що ми насправді їмо, коли купуємо цей фрукт новини компанії

14:49

Що заборонено розігрівати в мікрохвильовці: названо 7 продуктів

14:44

30 млн рублів податків на армію агресора: на Житомирщині колишній чиновник Андрій Задирака працює з російським бізнесом - ЗМІ

14:41

У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

14:29

"Є свої випробування": Lida Lee розповіла про табу у стосунках із Салемом

14:26

Світлана Білоножка розповіла, як їй доводиться виживати - деталі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти