"Моя нереалізована фантазія": Міс Україна-Всесвіт мріє про роман з українською співачкою

Анна Неплях розповіла, яка зірка розбурхує її уяву.

Анна Неплях особисте життя - модель розповіла, про кого фантазує / колаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Що Анна Неплях каже про своїх партнерок

Про кого з українських зірок мріє модель

Українська модель і Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях називає себе бісексуальною і вільно будує стосунки з партнерами обох статей. На недавньому шоу Nabari вона розповіла, які дівчата їй подобаються.

Неплях зазначила, що її приваблюють молоді та енергійні особи, але головне для неї все ж особиста харизма. Наприклад, її останній любовний інтерес був старший за неї на 7 років. "Я бісексуальна. У мене були стосунки з жінками. Я можу уявити себе з жінкою. Для жінка - чим молодша, тим краще. Хоча остання моя жінка - їй було 38 років. У мене було достатньо жінок. Я дуже люблю чуттєвих, прикольних, веселих, живих", - поділилася Анна.

Також модель зробила пікантне зізнання: вона з великим інтересом спостерігає за своєю близькою подругою - українською співачкою Анною Тринчер, і була б не проти стосунків з нею. На жаль, артистку цікавлять тільки чоловіки.

"Аня Трінчер – це моя нереалізована сексуальна фантазія. У неї дуже багато сексуальної енергії. Мені подобається, як вона дивується, як радіє простим речам, як вона відчуває. Вона дуже сексуальна. Вона - 10 з 10", - каже Анна Неплях.

Анна Неплях і Анна Трінчер / фото: instagram.com/neplyah

Про персону: Анна Неплях Анна Неплях - українська модель, блогерка. Представляла Україну на конкурсах "Міс Інтерконтиненталь-2017" і "Міс Всесвіт-2021". Учасниця шоу "Холостяк-10".

