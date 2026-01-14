"Є свої випробування": Lida Lee розповіла про табу у стосунках із Салемом

Лише нещодавно Даніель Салем і Ліда Лі перестали приховувати свій роман.

Lida Lee і Даніель Салем - співачка розкрила подробиці стосунків / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Коротко:

Ліда Лі та Даніель Салем перебувають у романтичних стосунках

Артистка розкрила свій погляд на пару

Наприкінці грудня українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) підтвердила роман з військовим і шоуменом Даніелем Салемом. До цього вони були колегами і друзями.

Зіркова пара привертає увагу своєю гармонійністю і тільки починає обережно ділитися зі своїми шанувальниками деталями стосунків. Так, наприклад, нещодавно Ліда Лі розповіла, які для неї існують табу. "Неповага, приниження, брехня, порушення кордонів, які були заздалегідь обговорені. Мовчання замість діалогу. Впускання третіх осіб у стосунки", - повідомила співачка у своєму блозі в Instagram.

Вона також опублікувала затишне селфі з Салемом і зазначила, що в їхній парі вистачає випробувань, які вони разом долають. "Знаєте, у житті кожної пари є свої випробування, тому нам їх поки вистачає", - пише артистка.

Втім, у подробиці Ліда не вдавалася.

Lida Lee і Даніель Салем - співачка розкрила деталі стосунків / фото: instagram.com/lidalee_official

Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

