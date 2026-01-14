"Бідна ти з Марусею": дружина нового міністра оборони Федорова висловилася про його призначення

Анастасія Федорова чесно описала свою позицію щодо нової посади чоловіка

Михайло Федоров дружина - Анастасія Федорова висловилася про кар'єру чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/fedorova.more

Михайло Федоров - новий міністр оборони України

Анастасія Федорова прокоментувала призначення чоловіка

Український державний діяч і колишній міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров 14 січня був призначений ВРУ на посаду міністра оборони України. Він став четвертим, хто обійняв цю посаду за період повномасштабної війни.

Призначення Федорова активно обговорюють у Мережі. Не залишилася осторонь і дружина політика - дизайнерка Анастасія Федорова. У соціальних мережах вона попросила не жаліти і не вітати її, оскільки не має відношення до політичної кар'єри чоловіка і надалі не планує це змінювати.

"Якщо хтось вважає, що пересилати мені лінки з пабліків і ЗМІ - це дуже гарна ідея, змушена розчарувати: з емоційним інтелектом у цих людей є певні труднощі. Так, я в курсі кожної з новин. Ні вітати, ні співчувати особисто мені - не варто. Повідомлення на кшталт "терпіння і дуже раді за це рішення, але бідна ти з Марусею (донька Михайла і Анастасії - прим. редактора)" можна одразу залишити при собі там, де вже вірогідно стирчить попередній меседж про першу леді, якою я не стану", - пише Федорова.

Михайло Федоров дружина - Анастасія Федорова висловилася про кар'єру чоловіка / фото: instagram.com/fedorova.more

Вона також зазначила, що пишається амбіціями та успіхами чоловіка. Так само, як і він - її. І наполягає, що вона - не "аксесуар" до міністра, а окрема особистість. "У мого чоловіка є свої беззаперечні неймовірні досягнення, свої амбіції та власне професійне бачення того, що він хоче далі. Я цей вибір поважаю так само, як він поважає мій шлях - абсолютно окремий від політики. Це і є доросле розділення сфер. ... Я не роль, не функція і не похідна від чиїхось рішень. Окрема людина зі своєю роботою, відповідальністю й результатами - і саме в цьому статусі я існую та комунікую. ... Не варто змішувати ролі, які ми самі між собою не плутаємо, поважайте особисті кордони", - заявляє дружина міністра оборони України.

Михайло Федоров і Анастасія Федорова з донькою / фото: instagram.com/fedorova.more

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

