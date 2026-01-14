Рус
Христина Соловій засвітилася з новим бойфрендом: як він виглядає

Олена Кюпелі
14 січня 2026, 20:43
49
У грудні 2025 року співачка Христина Соловій зізналася, що не самотня.
Крістіна Соловій
Христина Соловій з'явилася з невідомим хлопцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Коротко:

  • Кому вдалося підловити бойфренда співачки
  • Що вона сама каже

Українська співачка Крістіна Соловій з'явилася в проєкті блогера Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш look" разом з новим чоловіком.

Тим часом, розгледіти чоловіка глядачам буде складно: як тільки він побачив камеру, то відразу ж вийшов з кадру, щоб його не встигли зняти.

відео дня

На монтажі також його обличчя було затуманено. Сама Соловій додала: "За кохану людину скажу два слова: "Люблю його".

Соловій потрапила на камеру разом із бойфрендом
Соловій потрапила на камеру разом з бойфрендом / Скріншот Instagram/nicolas_karma_official

Відзначимо, що в 2024 році у української співачки Христини Соловій були творчі та романтичні стосунки з письменником і музикантом Сергієм Жаданом. Після їхнього розставання зірка вважає за краще мовчати про особисте.

Лише в грудні 2025 року Соловій зізналася, що не самотня. У її житті є "саме та людина", але забігати наперед не поспішає. Себе Христина вважає "дуже незручною" і зізналася, чим саме дратує своїх партнерів.

Соловій потрапила на камеру разом із бойфрендом
Соловій потрапила на камеру разом з бойфрендом / Скріншот Instagram/nicolas_karma_official

Однак, чи був той самий партнер, який потрапив на відео "чоловіком" Христини Соловій, залишається невідомим.

Про особу: Христина Соловій

Христина Соловій — українська співачка, автор-виконавиця пісень. Відеокліп "Держи" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн переглядів і зробив співачку призером премії YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій — перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

