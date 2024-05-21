Вагітна четвертим дружина 64-річного Тігіпка розкрила стать майбутньої дитини

Алла Зіневич уже показала милий костюмчик для немовляти.

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Алла Зіневич назвала стать четвертої дитини від Сергія Тігіпка / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

39-річна модель, блогерка і бізнесвумен Алла Зіневич чекає на дитину від свого чоловіка, 64-річного українського підприємця і політичного діяча Сергія Тігіпка. У парі вже росте троє синів (від попередніх стосунків у чоловіка також є ще четверо дітей).

Зіневич перебуває на пізніх термінах вагітності, яку намагалася провести максимально усвідомлено і з задоволенням. Пологи вже близько, тому вона вирішила все ж поділитися з підписниками, хто з'явиться в її з Тігіпком родині вже зовсім скоро.

Політик і його дружина вирішили відмовитися від проведення модних зараз гендер-паті. Майбутня мама у своєму блозі в Instagram зробила скромний пост-повідомлення.

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Алла Зіневич опублікувала ролик, на якому вона в розкішній кремовій сукні дістає з-за спини костюмчик для немовляти. Ним виявилося біла сукенка з квітковою аплікацією і сатиновою спідничкою - четвертою дитиною Сергія Тігіпка та Алли Зіневич стане дівчинка.

Дивіться відео, на якому Алла Зіневич повідомляє підписникам стать її четвертої дитини від Сергія Тігіпка:

Стосунки Алли Зіневич і Сергія Тігіпка Сергій Тігіпко був вдруге одружений, коли познайомився з Аллою Зіневич. Він жив на дві сім'ї - з Вікторією Лопатецькою політик розлучився, коли Зіневич уже народила від нього трьох синів. Про свої стосунки Зіневич і Тігіпко заявили лише 2021 року - спільним публічним виходом. У лютому 2024 року жінка повідомила, що чекає від чоловіка четверту дитину.

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